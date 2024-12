Jovem boliviano é preso por tráfico de drogas em Corumbá Polícia Militar apreende 2,7 kg de pasta base de cocaína durante fiscalização na BR-262.

Víviane Freitas

Capital News



Na madrugada desta sexta-feira (27), por volta das 2h30, um jovem boliviano de 19 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma fiscalização no Posto Fiscal Lampião Aceso, na BR-262, em Corumbá. A operação faz parte da ação Protetor de Divisas e Fronteiras da Polícia Militar.

O jovem estava em um ônibus clandestino e, durante a revista, duas malas no bagageiro foram encontradas, mas ele não reivindicou nenhuma delas. Ao ser questionado sobre seu destino, ele disse que iria para São Paulo, mas chamou a atenção por não portar dinheiro nem bagagens.

O motorista do ônibus informou que o veículo havia saído de um galpão em Corumbá e que o boliviano embarcou com as duas malas pouco antes da partida. Desconfiados, os policiais inspecionaram as malas e notaram um peso e formato estranho.

Após perfurar uma das malas, os policiais descobriram 2,742 kg de pasta base de cocaína. O jovem foi preso em flagrante e encaminhado às autoridades competentes.