Idoso é preso por ato obsceno no Terminal Rodoviário de Campo Grande Suspeito teria exposto órgão genital em local público e foi contido pela GCM com spray de pimenta

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Depac Cepol

Divulgação/PCMS

Depac Cepol

Um idoso de 62 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (27) por praticar ato obsceno no saguão do Terminal Rodoviário de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi flagrado com o órgão genital exposto em frente a passageiros, incluindo mulheres e crianças.

Funcionários do terminal confirmaram às autoridades a denúncia feita por uma testemunha, que acionou a Guarda Civil Metropolitana (GCM). Durante a abordagem, o idoso apresentava comportamento alterado, possivelmente sob efeito de bebida alcoólica, segundo a GCM. Para contê-lo, os guardas precisaram usar spray de pimenta e algemas.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde foram tomadas as medidas cabíveis.