Elaine Oliveira

Capital News



Homicídio em assentamento é esclarecido

As investigações do homicídio de José Honório da Silva, de 45 anos, ocorrido no dia 4 de agosto deste ano, no Assentamento Mutum. O principal suspeito, J.A.F.S.de 18 anos, confessou o crime e revelou ter agido por ciúmes de sua esposa.

De acordo com o delegado Avelino Rafael Mantovani, responsável pelo caso, J.A.F.S. foi inicialmente ouvido como testemunha e alegou que o homicídio havia sido cometido por um amigo, L.F.S. (55), com a ajuda de um jovem de 24 anos, V.M.B.S., que foram presos. De acordo com as informações da Polícia Civil, no entanto, ao ser interrogado, L.F.S. afirmou ter desferido as facadas em José para defender J.A.F.S., enquanto este foi o responsável pelos golpes de madeira na cabeça da vítima, que resultaram no afundamento do crânio. Essa versão foi confirmada por V.M.B.S. e por outra testemunha.

Diante das contradições, J.A.F.S. foi convocado para prestar um novo depoimento. Acompanhado de seu advogado, ele confessou ter participado do assassinato. O indivíduo alegou que mantinha um relacionamento com a ex-esposa de José e que a vítima havia ameaçado ele e a esposa dele, que seria a ex de José, por não aceitar o término do relacionamento.

No dia do crime, após uma discussão, L.F.S. desferiu golpes de faca enquanto J.A.F.S. utilizou um pedaço de madeira para atingir a cabeça de José, resultando em sua morte. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado, sendo que J.A.F.S. também responderá por denunciação caluniosa por ter mentido em seu primeiro depoimento. L.F.S. permanecerá preso e V.M.B.S. será liberado.