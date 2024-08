Homem é preso em cumprimento de mandado de prisão

Elaine Oliveira

Um homem de 21 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Execução Penal do Interior. O indivíduo estava evadido do regime semiaberto e a Justiça determinou a regressão do regime aplicado da pena.

De acordo com as informações da Polícia Civil o autor foi identificado e indiciado por uma série de furtos e tentativas de furtos em estabelecimentos comerciais na região central de Miranda, crimes ocorridos no último fim de semana. Imagens de câmeras de segurança, amplamente divulgadas pela população, foram essenciais para a identificação do autor.

Em um dos crimes, ele destruiu o forro do teto de uma loja para furtar aproximadamente R$ 500,00. No segundo comércio, quebrou a vitrine de vidro, subtraindo R$ 214,00, além de um celular e um tablet. Ele ainda tentou quebrar o vidro de outros dois estabelecimentos com um tijolo, mas não conseguiu levar nada.

Além do cumprimento do mandado de prisão, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva de K.S.C. pelos furtos cometidos e aguarda decisão do Poder Judiciário. K.S.C. está custodiado na Delegacia de Miranda, à disposição da Justiça.