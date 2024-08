Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação Envolvido em assalto em Ladário é preso

Divulgação

Envolvido em assalto em Ladário é preso

A Polícia Civil identificou e prendeu nesta quinta-feira (29), um homem, de 28 anos, durante a Operação ‘Sentinela’, após roubos em série nas cidades de Ladário e Corumbá.

Ele participou de um assalto em uma conveniência no domingo (25). As funcionárias ficaram sob a mira de armas. Um dos bandidos se passa por cliente e chega a cumprimentar uma das funcionárias. “Boa tarde” e pergunta sobre cerveja. Logo depois, um dos criminosos já aparece apontando a arma contra a funcionária do local.

Os criminosos exigem dinheiro. “Devagar, devagar. Não queremos fazer nada com ninguém. Nós só ‘quer’ o dinheiro, não reage e mais nada”. Um deles ainda grita exigindo o celular da mulher. De um dos caixas, os bandidos levaram R$ 600. Além da conveniência, foi apurado que ocorreu no mesmo dia, outros quatro roubos com o mesmo modo de agir foram registrados.

Assim que a polícia tomou ciência do crime, a polícia ouviu relato das vítimas e testemunhas. Foi descoberto que um veículo de cor prata teria dado apoio aos criminosos.

Foi realizada então uma força-tarefa para identificar e localizar os autores dos crimes. Câmeras de segurança foram analisadas, coletados depoimentos e feito reconhecimento fotográfico, pelas vítimas. Assim, o homem foi identificado e preso. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos e apurar toda a dinâmica dos crimes.

Serviço

A Polícia Civil reforça o compromisso com o combate ao crime e destaca a importância da colaboração da população por meio do disque denúncia, que pode ser acionado pelo telefone: (67) 3226-1090, com garantia de sigilo.