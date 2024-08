DOF intercepta comboio com quase R$ 2 milhões em materiais ilegais em Maracaju

Vivianne Nunes

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizou uma operação bem-sucedida na manhã desta terça-feira (20), em Maracaju, que resultou na apreensão de cinco veículos carregados com materiais de contrabando e descaminho. A ação ocorreu na MS-164, próximo ao cruzamento com a MS-462, na zona rural do município.

Os policiais interceptaram um comboio composto por cinco automóveis, nos quais foram encontrados cigarros, vestuários, eletrônicos, aparelhos de telefone celular, entre outros itens. Cinco homens, com idades entre 23 e 32 anos, que conduziam os veículos, foram detidos. Eles admitiram que os produtos haviam sido adquiridos em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que o destino final seria Campo Grande.

Os materiais apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 1,9 milhão e encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã para as devidas providências.

Mais uma apreensão

Ainda na mesma região, o DOF interceptou um veículo Nissan V-Drive na BR-267, carregado com eletrônicos, aparelhos de telefone celular e cigarros eletrônicos. A condutora, uma mulher de 49 anos, foi detida. Os produtos apreendidos foram avaliados em mais de R$ 80 mil e também foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

Essas operações fazem parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O programa visa fortalecer a segurança nas regiões de fronteira, combatendo o contrabando e outras atividades ilícitas que ocorrem nessas áreas.