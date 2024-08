Acusado de homicídio é preso pelo SIG

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS SIG

Divulgação/PCMS

SIG

A Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas efetuaram a prisão de um homem de 19 anos, acusado de tentativa de homicídio qualificado, ocorrido no mês passado na cidade de Tarabai-SP.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o indivíduo, agindo em conjunto com outro homem, teria disparado seis tiros contra a vítima de 26 anos. Após o crime, o investigado se mudou para Três Lagoas-MS, onde estava vivendo desde então. Um mandado de prisão preventiva foi expedido no final de julho, tornando-o foragido da Justiça paulista.

Após investigação realizada pelo NRI, o local onde foi identificado, e o autor foi encontrado, abordado e preso.

Serviço

A delegacia pede a colaboração da população para fornecer informações sobre crimes e a localização de foragidos da Justiça. As denúncias podem ser feitas pelos telefones: (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp), com garantia de sigilo e anonimato.