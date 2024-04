Funsat oferta 2.035 vagas de emprego

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PMCG Fundação Social do Trabalho (Funsat)

Divulgação/PMCG

Fundação Social do Trabalho (Funsat)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 2.035 vagas de emprego para Campo Grande nesta terça-feira (23).

As oportunidades são para abastecedor de linha de produção, administrador, ajudante de motorista, almoxarife, analista fiscal, atendente balconista, atendente de lojas, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de creche, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, balconista de açougue, camareira de hotel, carpinteiro e confeiteiro.

Também a oportunidade para auxiliar de limpeza, com 6 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, operador de vendas (lojas), com 1 vaga, porteiro, também com 1 vaga, entre outras.

Serviço

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer na Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.