Mais de 3,9 mil vagas de emprego estão abertas em Mato Grosso do Sul

Mariana Piell

Capital News



Álvaro Rezende/ Portal MS Suzano

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 3.980 vagas de emprego em diferentes setores, como comércio, serviços, construção civil, área rural e setor industrial. As oportunidades estão distribuídas entre 34 municípios e há vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e de estágio.

Em Campo Grande há 1.447 vagas, como ajudante de carga e descarga (66), assistente de vendas (14), atendente de lanchonete (43), auxiliar de armazenamento (22), auxiliar de cozinha (41), auxiliar de limpeza (77), operador de caixa (58), pedreiro (39), vendedor interno (44), entre outros. Além disso, há 107 vagas para PCD e 14 vagas de estágio.

Em Dourados estão abertas 205 vagas, como ajudante de obras (5), auxiliar de linha de produção (10), retalhador de carne (4) e outras oportunidades para tratorista, vendedor, psicólogo, operador de caixa e cozinheiro.

Para concorrer às vagas os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, de acordo com o horário de funcionamento da cidade. Todas as vagas disponíveis podem ser consultadas no link.