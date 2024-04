Atenção para as vagas de emprego em Campo Grande

Elaine Oliveira

Capital News



Edemir Rodrigues/Portal do MS Interessados devem dirigir-se a sede da Funtrab, no centro da cidade

Interessados devem dirigir-se a sede da Funtrab, no centro da cidade

A Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) de Campo Grande 1.414 vagas de emprego nesta terça-feira (23). As oportunidades anunciadas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Há vagas disponíveis na área de comércio (atendente de balcão, ajudante de cozinha, operador de caixa, ajudante de carga e descarga de mercadoria, vendedor interno, operador de telemarketing ativo, dentre outras funções).

Ainda há vagas para PcD (Pessoas Com Deficiência) para atuar na construção civil (vigia, oficial de manutenção, servente de obras e pedreiro).

Serviço

Interessados devem se cadastrar no piso térreo da Funtrab, das 8 às 11h30 / 13 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano) com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Atendimento Rede Fácil:

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho Atendimento: toda SEGUNDA-FEIRA, das 8h às 13h Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento Atendimento: toda QUARTA-FEIRA, das 8h às 13h

Fácil General Osório – Rua Santo ngelo, 51 – Cel. Antonino Atendimento: toda QUINTA-FEIRA , das 8h às 13h