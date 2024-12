Funsat oferece 2.024 vagas de emprego em diversas áreas

Elaine Oliveira

Fundação Social do Trabalho (Funsat)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.024 vagas de emprego nesta segunda-feira (30). Tem oportunidade para ajudante de pátio de sucata (3), alimentador de linha de produção (10), auxiliar de cobrança (7), colador de cartazes (3), frentista (8), repositor em supermercados (120), social media (1) e vendedor interno (8). Para concorrer a essas oportunidades, é necessário que o candidato manifeste interesse em participar desse modelo de recrutamento, que pode incluir treinamento remunerado no início do vínculo empregatício.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), entre as posições disponíveis estão: almoxarife (1 vaga), atendente de berçário (1), auxiliar administrativo (5), auxiliar de estoque (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (10), escriturário (1), recepcionista (3), técnico em segurança do trabalho (1) e vigilante (6).

Serviço

Para participar dos processos seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.