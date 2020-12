Processo Seletivo para Médico Plantonista da Funsau é publicado

Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) publicou nesta terça-feira (29), quatro editais relacionados ao Processo Seletivo para contratação de Médicos Plantonistas da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Funsau-MS).

As publicações no Diário Oficial do Estado listam a relação de candidatos que tiveram suas inscrições deferidas e indeferidas, com respectivas pontuações obtidas na avaliação curricular e as fundamentações de indeferimentos, conforme a assessoria. Os documentos podem ser acessados no Diário Oficial de nº 10.363 publicado nesta data, entre as páginas 104 a 109. Informações sobre convocação para apresentação de documentos e requisitos necessários, com data, hora e local também estão elencados nos editais veiculados.

Também integra a publicação o resultado final do certame, estabelecido a partir da somatória dos pontos obtidos pelos candidatos na Avaliação Curricular, seguido por função, em ordem decrescente de pontuação e em ordem de classificação. E por fim, os editais de nº5 e 6/2020 trazem a convocação dos candidatos e a homologação do Processo Seletivo.