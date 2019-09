Processo seletivo para cadastro de estagiários na MSGÁS

Divulgação Portal MS Inscrições poderão ser realizadas entre 3 de setembro e 4 de outubro.

Nesta segunda-feira (02) a companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), divulgou a abertura de processo seletivo, simplificado de estágios, na cidades de Campo Grande e Três Lagoas.

Podendo participar da seleção em Campo Grande acadêmicos de Administração; Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Processamento de Dados; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Jornalismo/Publicidade e Propaganda; Direito; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de Meio Ambiente; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; e Engenharia Sanitária e Ambiental.

Já em Três Lagoas, alunos matriculados nos cursos de Administração; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; e Sistemas de Informação podem participar do processo seletivo.

Para a Capital foram divulgadas bolsas auxílio R$ 649,35 para carga horária de 4h/dia e R$ 974,03 para expediente de 6h/dia, mais cartão vale-transporte. Para Três Lagoas as bolsas auxílio anunciadas foram de R$ 475,75 para carga horária de 4h/dia e R$ 800,43 para expediente de 6h diárias, mais auxílio transporte de R$ 173,60.

O certame será realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Segundo assessoria, o edital com todos os detalhes está disponível no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira e no site da MSGÁS.