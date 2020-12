Prefeitura abre concurso para Guarda Civil

Divulgação/GMD Guarda Municipal

Na terça-feira (15) a Prefeitura de Campo Grande publicou o Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital nº 01/2020 que torna público o concurso público de provas para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana.

São 273 vagas no total, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe e são critérios exigidos para o candidato: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

“Nossa expectativa com esse concurso é muito alta. A cidade toda está esperando por essa prova, que traz geração de emprego e um serviço de cada vez mais qualidade na nossa segurança pública”, destaca o prefeito Marquinhos Trad.

De acordo com o secretário de municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, além da qualificação, com o plano de cargos e carreira já aprovados, os guardas civis metropolitanos contam ainda com um dos melhores salários do Brasil.

“Com certeza o plano já estruturado por lei é o maior atrativo para o concurso, que garante essa estabilidade com várias projeções, além de repor parte do déficit ao longo desses anos. Nós tínhamos 1.359 servidores em 2012 e hoje contamos com 1.080. Com certeza teremos uma prestação de serviço de excelência para população”.

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas, exclusivamente, no período de 00h01min (horário de MS) de 23/12/2020 até as 23h59min (horário de MS) de 28/02/2021. O candidato, para se inscrever no Concurso, deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

De acordo com a assessoria, a inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.