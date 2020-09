Nesta segunda-feira Funtrab tem mais de mil oportunidades de emprego

Saul Schramm Sede da Funtrab

Nesta segunda-feira (21) só na Capital são 322 oportunidades para diversos níveis de escolaridade. Técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, contador, agente de viagem, analista de marketing, atendente de lanchonete, digitador, garçom e recepcionista de hotel estão entre as vagas disponíveis em Campo Grande.

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho e mora no interior do Estado há vagas em: Dourados (147), Itaquiraí (81), São Gabriel do Oeste (79), Bataguassu (49), Ponta Porã (47), Nova Andradina (44), Caarapó (41), Guia Lopes da Laguna (31), Corumbá (29), Sidrolândia (25), Aquidauana (23), Amambai (20), Iguatemi (20), Naviraí (16), Jardim (11), Ivinhema (9), Chapadão do Sul (8), Maracaju (8), Cassilândia (7), Coxim (6), Rio Verde de Mato Grosso (5), Paranaíba (4), Batayporã (3), Miranda (3), Três Lagoas (3) e Nova Alvorada do Sul (2). Acesse aqui o detalhamento das ocupações disponíveis.

Para concorrer a uma das vagas ofertadas na Capital é necessário comparecer a Funtrab que fica na Rua 13 de maio, n° 2.773, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda à sexta, no horário entre 7h30 e 13h30, pois das 13h30 às 17h30 o atendimento é voltado ao Seguro-Desemprego.