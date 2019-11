IFMS oferece mais de mil vagas em curso técnico

Divulgação/ Assessoria Termina na próxima quarta-feira, 6, o prazo de inscrições no Exame de Seleção 2020

Último dia para inscrições no Exame de Seleção 2020, o processo seletivo oferta processo seletivo que oferta 1.440 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nos dez municípios onde o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) tem campus, os interessados têm até quarta-feira (06) para se inscrever.

Para os mais de 4,7 mil candidatos que já se inscreveram e os demais que pretendem se inscrever é importante reforçar que a inscrição só é confirmada após o pagamento da taxa de R$ 25,00. Segundo assessoria a Guia de Recolhimento da União (GRU) - boleto gerado na Central de Seleção do IFMS, sistema onde é efetuada a inscrição online - deve ser paga até 7 de setembro em qualquer agência do Banco do Brasil.

Em caso de agendamento do pagamento por meio de caixa eletrônico ou aplicativos bancários, é necessário que a data não seja posterior à data de vencimento.

Informações importantes sobre o Exame de Seleção 2020:

1) No curso técnico integrado, o estudante faz o ensino médio regular e as disciplinas da formação profissional e tecnológica ao mesmo tempo. Ao final, ele pode tanto ingressar na universidade como no mundo do trabalho.

2) As vagas são para os cursos técnicos em Agricultura, Agropecuária, Alimentos, Aquicultura, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Informática para Internet, Mecânica, Metalurgia.

3) Além de ter o ensino fundamental completo até a data da matrícula no IFMS, prevista para janeiro de 2020, o interessado deve ter o CPF (Cadastro de Pessoa Física) em seu nome. O número deverá ser informado na inscrição. Reforçando: o CPF não pode ser do pai ou da mãe, tem que ser o do candidato à vaga!

4) Ao pagar a GRU é preciso informar o CPF do candidato no Exame de Seleção 2020, não o do pai ou o da mãe. A inscrição só é homologada se o boleto tiver o número do CPF do candidato à vaga.

5) O candidatos precisam ter o documento de identidade (RG) para apresentar no dia da prova.

6) É fundamental que o interessado leia o edital nº 064/2019, disponível na Central de Seleção do IFMS, para compreender todas as regras do processo seletivo, cronograma e demais informações de interesse.

O primeiro passo para fazer a inscrição é acessar a Página do Candidato da Central de Seleção. Confira os detalhes das demais etapas no vídeo.

Ação Afirmativa (cotas) - Metade das vagas do Exame de Seleção 2020 é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deverá ser informada no ato da inscrição. Os cotistas deverão comprovar essa condição no ato da matrícula, caso contrário perderão a vaga e serão reclassificados em lista de espera.

Prova - Será aplicada no dia 24 de novembro nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A prova terá 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais. Confira o que cai na prova.

A previsão é que o gabarito seja divulgado no dia seguinte. O resultado preliminar está previsto para 16 de dezembro. No dia 20 serão divulgados o resultado final e a primeira chamada, com matrículas entre 14 e 17 de janeiro.