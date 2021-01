Estão abertas as inscrições para os vestibular da UEMS

ms.gov.br Uems

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Vestibular (PSV) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) estão abertas até 24 de janeiro de 2021.As inscrições no Vestibular da UEMS têm o custo de R$ 90,00 (noventa reais) e a taxa deve ser paga até 25 de janeiro de 2021. É importante observar sempre o horário de funcionamento do sistema bancário. Não serão aceitos pagamentos por transferências e/ou por agendamento.

As inscrições são feitas direto no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC). Se inscreva, aqui. Para o Vestibular UEMS 2021 estão sendo ofertadas 1.101 vagas em 54 cursos de graduação presenciais.

A FAPEC reforça também que a inscrição do candidato só será efetivada somente após a confirmação, pela Fundação, do pagamento do valor da taxa de inscrição pela rede bancária. 24 horas após o pagamento, o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos, se os dados da inscrição efetuada pela internet foram recebidos e se a importância do valor da inscrição paga foi reconhecida. Em caso de não efetivação da inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a FAPEC, pelos telefones (67) 3345-5910 ou 3345-5915, para verificar o ocorrido.

De acordo com a assessoria, a Prova Objetiva e a Prova de Redação do PSV-UEMS 2021 serão realizadas presencialmente no dia 06 de fevereiro de 2021, das 14h às 19h, no horário oficial do Mato Grosso do Sul, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três lagoas.