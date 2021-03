Encerra nesta quarta-feira matrícula de aprovados em vestibular da UEMS

Edemir Rodrigues/Portal do MS

Permanente UEMS 2021 (PSP-UEMS-2021) têm até às 23h59 desta quarta-feira, 24 de março, para efetivar suas matrículas nos cursos presenciais de graduação, candidatos aprovados em 1ª chamada nos processos seletivos Vestibular UEMS 2021 (PSV-UEMS-2021).

Nesta etapa podem se matricular os classificados nos sistemas de concorrências de vagas gerais, indígenas e residentes do Mato Grosso do Sul. Os alunos listados nesta primeira chamada deverão encaminhar o Formulário Requerimento de Matrícula Inicial e uma série de documentos para a coordenação do curso em que foram aprovados. Os documentos devem ser enviados em cópias por via postal com Aviso de Recebimento (AR) e digitalizados por e-mail.

Este Edital de Primeira Chamada não contempla candidatos no sistema de concorrência de vagas para negros e pardos. Estes candidatos precisam passar por bancas de avaliação fenotípica, que estão em processo de formação na UEMS. Editais específicos para negros e pardos, assim como para o curso de Medicina, serão publicados em breve.

Serviço:

Quaisquer dúvidas e informações suplementares poderão ser respondidas pela Coordenadoria do Curso de Graduação, no endereço de e-mail constante do Anexo I do Edital, pela Divisão de Ingresso Discente (dind@uems.br) ou pela Diretoria de Registro Acadêmico (dra@uems.br).