Concurso de minicontos tem prazo estendido

Divulgação/Asessoria Resultado será em abril

A equipe do filme Cadê Você, Jhonie? estendeu o prazo para quem pretende participar do seu concurso cultural de minicontos. Os interessados agora têm até o dia 29 de março para enviar um miniconto autoral e inédito com o tema "Cadê Você…?".



O vencedor ganhará um prêmio de R$1 mil terá seu conto publicado no site oficial do filme e ainda, terá sua história adaptada para um curta-metragem. A ideia, segundo o produtor Carlos Diehl, é movimentar as produções literárias, que sempre são fontes de inspiração para o cinema, estimulando a criatividade e apoiando os escritores ou aspirantes a escritores de todo o Brasil. O regulamento está à disposição no site https://cadevocejhonie.com e as inscrições são gratuitas. O resultado será revelado no dia 05 de abril.



Serviço

Concurso Literário "Cadê você..."



Inscrições: de 25 de fevereiro a 29 de março



Regulamento e inscrição: https://cadevocejhonie.com/



Inscrição gratuita