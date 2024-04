Escola de Educação da Funsat abre inscrições para cursos nesta segunda-feira

Layane Costa

Capital News



Divulgação/PMCG Funsat

Divulgação/PMCG

Funsat

Agora, além da abertura de nova turma para cursos, a Escola de Educação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat) funcionará no período noturno. Haverá nova turma para o curso de Cuidador de Idosos, aulas de Inglês e Espanhol.

As inscrições do processo seletivo para ingresso nas turmas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nos Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), modalidade presencial, serão gratuitas e realizadas presencialmente até a próxima sexta-feira (26), na sede da Escola, das 7h às 11h e das 14h às 19h.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, original e cópia: conta bancária (poupança ou conta-corrente); Documento de Identidade; CPF; comprovante de residência atual; Atestado de Reservista, se for do sexo masculino; Título de Eleitor e comprovante de escolaridade.

A carga horária geral é de 160h e, ao final, os alunos receberão um certificado de participação. A previsão de início do curso de Cuidador de Idosos é dia 6 de maio. Para participar, é necessário o Ensino Fundamental II (6° ao 9°) completo. Já os cursos de Espanhol e Inglês básicos têm previsão de início para 13 de maio, sendo necessário o Ensino Fundamental I (1° ao 5°) completo para participar.

Os estudantes matriculados receberão Assistência Estudantil no valor de R$ 10 por dia para custear a alimentação e 02 (dois) vales-transporte por dia, para custear a locomoção.

Serviço

Para realizar a pré-matrícula nos cursos, compareça na Escola de Educação Profissional da Funsat, localizada na rua 14 de julho, 992, Vila Glória (1º andar). Mais informações pelo telefone 67 4042-0585 (ramal 5820) ou pelo WhatsApp da Escola: (67) 33143089.