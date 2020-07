Campo Grande tem 228 vagas de emprego por meio da Funtrab

Nesta terça-feira (7) a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 228 vagas de emprego para Campo Grande. Do total estão reservadas duas vagas para pessoas com deficiência, sendo as oportunidades para atendente de lojas e mercados (1) e motorista carreteiro (1).

Interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à Rua 13 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h às 13h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. Funtrab lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.