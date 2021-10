‘Campo Grande em Cena’ está com inscrições abertas

As inscrições de grupos, coletivos e artistas com produções feitas de 2019 a 2021 que queiram participar do projeto do FIC “Campo Grande em Cena” seguem até o dia 12 de Outubro. O curso será realizado nos dias 03, 04 e 05 de Novembro das 17h30 às 20h30, na Sala Conceição Ferreira do Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande (MS).

A proposta é promover o intercâmbio entre as diferentes linguagens, o projeto lança nesta sexta-feira, 08 de Outubro, dois cursos de formação, capacitação na área teatral. O projeto é direcionado para atores, iluminadores, cenógrafos e artistas em geral com ou sem experiência.

O primeiro é o “Teatro Polidramático: a inter-relação de dramaturgias na construção cênica” com o diretor Marcelo Henrique Flecha da Pequena Companhia de Teatro de São Luiz (MA).

Diretor e dramaturgo, o argentino Marcelo Henrique Flecha é um dos idealizadores da Pequena Companhia de Teatro de São Luiz. Com cinco prêmios de melhor direção em festivais de teatro brasileiros, suas montagens teatrais também lhe renderam seis Prêmios Funarte de Teatro Myriam Muniz. Dentre os principais trabalhos, destacam-se: “Ensaio sobre a memória”; Pai & Filho a partir da obra “Carta ao Pai”, de Franz Kafka; “Velhos Caem do Céu como Canivetes” ambos com passagem pela capital pelo Palco Giratório e pelo Programa Petrobras Distribuidora de Cultura.

Já o segundo é a oficina “O corpo da/na cena” com a atriz Patrícia Saravy (PR). Nesse curso, a atriz propõe uma experiência teatral artístico presencial e, a partir de conversas e exercícios práticos, busca refletir e reconhecer ferramentas para o acesso a construção da atuação no teatro, cinema e performance. É destinado para artistas da cena como atrizes/atores, performers e dançarina(o)s.

Patrícia Saravy é atriz teatral, atualmente integra o espetáculo “Todo redemoinho começa com um Sopro”, da Cia.Ofit.

Para se inscrever em um dos cursos os interessados deverão acessar o site https://bit.ly/campograndeemcena e preencher o formulário de inscrição ou se preferir solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail: campograndeemcena@gmail.com.