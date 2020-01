Aberta inscrições em 145 cursos online para servidores

Reprodução Lista completa de cursos está disponível no Portal do Aluno.

Com 24 cursos ofertados pela Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) Escolagov nas áreas de Gestão Pública, trilogia do programa de Gestão por Competências, programas contrato de gestão, compras, geral, sistemas e especialidades. Os servidores públicos estaduais tem a chance de se profissionalizar em 145 cursos online.

A lista completa de cursos com as suas respectivas descrições, cargas horárias e períodos de inscrições está disponível no Portal do Aluno da Escolagov. Para realizar a matrícula no curso pretendido, basta realizar o login no site e enviar a justificativa da adesão.