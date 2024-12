Reflexões e Esperanças para 2025

Divulgação Wanderson R. Monteiro

O ano de 2024 caminha para o seu fim, deixando para trás momentos de desafios, superações e importantes reflexões para a sociedade brasileira. Este foi um ano marcado por intensas movimentações políticas, crises econômicas e sociais, além de avanços e retrocessos em diversas áreas. O Brasil, mais uma vez, se viu diante da difícil tarefa de conciliar suas contradições e problemas internos, enquanto o resto do mundo seguia envolvido em suas próprias complexidades.

O cenário político, como de costume, foi um palco de acirradas disputas, negociações e mudanças. Sendo ano de eleições municipais, pudemos ver, mais uma vez, polarização política e debates fervorosos que trouxeram à tona questões importantes que merecem atenção em 2025. Entre elas, destaca-se a necessidade de reformas estruturais, o fortalecimento das instituições e a busca por uma convivência mais pacífica entre diferentes visões políticas, e de mundo.

Na economia, o ano também trouxe desafios que ainda ecoarão no próximo. A inflação foi uma realidade persistente em 2024, impactando o poder de compra das famílias brasileiras e aumentando a desigualdade.

O Brasil, como nação, também continuou a enfrentar desafios ambientais, mostrando que a preocupação para com essa área deve estar muito além do jogo político. A Amazônia, mais uma vez, foi motivo de preocupação tanto dentro quanto fora do país. A luta pela preservação de nossas florestas e a busca por um desenvolvimento sustentável seguem sendo um ponto central para o futuro.

Entretanto, o que se pode destacar de positivo em 2024 é a resiliência do povo brasileiro. Mesmo diante de adversidades, as pessoas continuaram a lutar, a se reinventar e a criar novas formas de lidar com as dificuldades. A educação, em especial, teve importantes avanços com o uso cada vez maior da tecnologia e o esforço coletivo para diminuir as disparidades no acesso ao ensino.

Em meio a tudo isso, o sentimento que deve prevalecer no encerramento deste ano é o de esperança. Esperança, não como um gesto passivo, mas como uma força ativa de transformação. Aprendemos, em 2024, que a esperança nasce das atitudes que tomamos para construir o que desejamos para o futuro. O ano de 2025 será uma nova chance para darmos um passo adiante como sociedade.

Precisamos levar as lições de resiliência, a importância do diálogo e da união, o compromisso com a justiça e o respeito mútuo. Que 2025 seja um ano de mais empatia, de mais conscientização, e que possamos, juntos, superar os desafios que ainda virão.

Ao final de mais um ciclo, fica a certeza de que uma parte de nosso futuro ainda está em nossas mãos, e que cabe a nós, com coragem e sabedoria, buscar mudá-lo e transformá-lo. Que o novo ano traga muita felicidade, mesmo diante de todos os problemas e dificuldades. Que ele traga compreensão, respeito, solidariedade e, acima de tudo, a capacidade de sonhar e realizar um Brasil mais justo para todos.



*Wanderson R. Monteiro

