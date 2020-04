Devagar com o andor, presidente: a vida em primeiro lugar

“Vivemos situação impar na história recente, a de um presidente que para sobreviver precisa desmontar o próprio governo”, diz Merval Pereira.

“Para seu desespero, Bolsonaro hoje tem pelo menos três ministros indemissíveis. Aos superministros da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, juntou-se nessa crise do Covid-19 o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.”



O general Eduardo Villas Bôas, em entrevista ao Estadão, disse que a Covid-19 “não é uma gripezinha”.



Ele elogiou o discurso mais conciliatório que Jair Bolsonaro fez alguns dias atrás: “Esta é a linha ideal”. Sobre a perda de apoio do presidente, ele disse:



“Particularmente me preocupo com os panelaços. Pode significar perda de apoio. Isso psicologicamente é negativo (…) Está muito cedo para falar de reeleição. Mas panelaços podem demonstrar uma perda de apoio, embora estejam concentrados nos grandes centros”.



O capitão parece perdido na tempestade do coronavírus. Age igual a Dom Quixote contra os moinhos. Devia ter postura de chefe de governo defendendo a população e não salvaguardando os seus interesses subjacentes visando à sua reeleição.



Lamentavelmente, o capitão não gosta de ser ofuscado por seus comandados. Critica a falta de humildade de ministros, mas de humildade o capitão não tem nada ao estufar o peito e dizer que o presidente é ele.

*Júlio César Cardoso

Servidor federal aposentado

Balneário Camboriú-SC