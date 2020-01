Como vencer em 2020

Ano novo, vida nova! o velho adágio popular está de volta, ganhando vida com a esperança de materialização em mentes e corações de milhares de milhares de pessoas de todas as classes sociais e econômicas; de todos os níveis intelectuais; em todos os lugares do Brasil e do mundo, nesta etapa de mais um ano que se finda.

Divulgação Wilson Aquino

Muito embora ele se justifique junto a pessoas que estão atravessando situações críticas muito profundas, exigindo sim novos rumos na vida, muitos, no entanto não precisam de mudanças radicais. Necessitam de soluções pontuais, específicas.



Um homem ou uma mulher, por exemplo, que vem se arrastando num namoro, num noivado ou mesmo num casamento infrutífero, sem obter os devidos entendimentos com a outra parte para evoluir, precisa sim pensar, ponderar, refletir e buscar uma solução definitiva. Sem enrolação. Caso contrário, que cada um busque encontrar seu próprio caminho.



Para os casados, no entanto, essa alternativa provavelmente não seria a ideal, pois certamente já deveriam ter passado por impasse semelhante antes de assumirem a responsabilidade como casal, de formar uma família. Então, teriam por obrigação buscar a fundo os meios para que essa união frutifique e se fortaleça, superando todo e qualquer obstáculo que certamente sempre surgirão em suas vidas conjugais.



Com noivos e namorados é diferente. Se não encontrarem os meios necessários para superarem divergências e se fortalecerem como casal, devem ponderar com sabedoria e usar do bom senso e se libertarem desse compromisso que não evolui e galgarem novos voos. Amanhã quem sabe, poderão sim encontrar o par perfeito que irá acompanha-los passo a passo, como um só ser, durante a longa jornada da vida.



O mesmo princípio serve também como solução para outros problemas e dificuldades conjugais, profissionais, pessoais... pois a vida é bela demais para ser desperdiçada com relacionamentos e situações que não levam a lugar algum.



Muitas vezes também temos que ser sábios e fortes para renunciar a algumas coisas boas em prol de outras muito melhores ou excelentes.



Tudo o que não nos serve; que não nos engrandece; que limita nosso desenvolvimento ou que não reconhece e não estimula nosso valor, precisam ser deixados para trás, esquecidos. É necessário seguir em frente procurando nos tornar cada vez melhores. Para isso, precisamos nos esforçar e buscar com sabedoria e sobretudo com perseverança, tudo aquilo que for necessário para alcançarmos esse crescimento.



Muitos querem, por exemplo, ganhar altos salários para poder desfrutar e oferecer melhores condições de vida à família. No entanto, pouco ou nada fazem para aumentar as aptidões para isso, como estudar, fazer uma ou mais faculdade, especializações, cursos e inúmeras outras oportunidades que existem para esse fim. Desconhecem que todo esforço tem sua compensação.



Muitos sabem também que as bênçãos de Deus estão intimamente ligadas ao sucesso do homem em todos os sentidos, inclusive como profissional. No entanto não buscam Sua ajuda. Felizes aqueles que O buscam não só num período como este de virada de um novo ano, mas também durante os 12 meses do ano. São abençoados sempre, com grandes e pequenos milagres todos os dias.



A incredulidade do homem e sua inércia diante de Deus nos faz sentir o desejo de berrar, de gritar bem alto para que todos ouçam, em todos os lugares, públicos e privados, que o Senhor é O Caminho para uma vida muito melhor do que qualquer um poderia alcançar com as próprias forças ou com as forças de qualquer outro “deus”.



Meu grito então é esse, para que todos, absolutamente todos, se voltem para o Deus único e verdadeiro e ouçam a Sua Palavra, Seus ensinamentos e mandamentos contidos nas Escrituras Sagradas e assim, possamos viver muito melhor, alcançando tudo aquilo que buscamos e que for bom e de boa fama para nós, nossos familiares e às pessoas à nossa volta.



Não devemos ignorar a verdade fundamental de quem somos e por que estamos aqui. As Escrituras Sagradas também nos ensinam que esta vida é o tempo para nos prepararmos para o encontro com Deus. Tempo que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade, pois não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos sim seres espirituais passando por uma experiência humana.



Então, que venha 2020, pois Deus é mesmo incrível e pode sim nos ajudar em tudo na vida. Basta que O busquemos com fé e alegria. Dessa forma, não tenha dúvida, o novo ano certamente será grande e abençoado, especialmente àqueles que desfrutarem da Sua companhia.

*Wilson Aquino

Jornalista e Professor