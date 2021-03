Caros candidatos nas eleições de 2022

Divulgação Adelaido Vila

O nosso varejo passa pela maior crise da sobrevivência de sua história. Milhares de empresas falidas, gerando o maior número de desemprego da nossa história. Não sabemos mais como nos reinventar. Como driblar tantas dificuldades. As restrições impostas nos tiraram a única coisa que sabemos fazer, que é trabalhar.



Estamos nos sentindo totalmente sem apoio, sem ajuda, sem empatia. Este é o momento que precisamos da sua ajuda. Não deixe para o ano que vem quando iniciar a sua campanha eleitoral. Não venha no próximo ano com sorriso fácil e peito estufado criticar a falta de ações dos governos atuais. Você não será bem vindo. E pior, provavelmente, não encontrará muitos de nós, pois, sem nenhum apoio, morreremos até lá.



Estamos precisando de respostas. Principalmente, você que tem mandato, o que tem feito? Precisamos de ações rápidas e urgentes agora. AGORA!

Seja no âmbito municipal, estadual ou federal.



Socorro! Nosso varejo está na UTI.



Quando os justos governam alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme Provérbios 29:2

*Adelaido Vila

Empresário

Presidente da CDL Campo Grande.