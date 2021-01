Instituto Butantan encaminha pedido para uso emergencial da Coronavac a Anvisa

Tamanho do texto

Divulgação/Instituto Butantan Pedido é feito após informação da eficácia de 78% em casos leves no Brasil

Nesta sexta-feira (08), a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu durante reunião, o pedido para uso emergencial da CoronaVac no Brasil pelo Instituto Butantan. Agência pretende fazer a análise do uso emergencial em até 10 dias. A vacina teve informação divulgada de eficácia de 78% para casos leves em testes feitos no Brasil.

A vacina contra a Covid-19 é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan,

A reunião ocorreu de forma virtual, por causa da pandemia, às 9h34, conforme o Instituto Butantan. A Anvisa diz que já iniciou a triagem da documentação entregue.

Em nota divulgada a imprensa, "As primeiras 24h serão utilizadas para fazer uma triagem do processo e checar se todos os documentos necessários estão disponíveis. Se houver informação importante faltando, a Anvisa pode pausar o prazo e solicitar as informações adicionais ao laboratório", declara a Anvisa.