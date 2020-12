Sem Hamilton, Valtteri Bottas se impõe e larga na frente no GP de Sakhir

Tamanho do texto

Twitter Oficial/Marcedes-AMG F1 Valtteri Bottas teve trabalho para superar companheiro de equipe na disputa pela pole

O Grande Prêmio de Sakhir de Fórmula 1 não terá o heptacampeão Lewis Hamilton, mas a Mercedes segue dominando o grid de largada. No início da tarde deste sábado (5), no Bahrein, durante o treino que definiu as posições da penúltima prova da temporada 2020, Valtteri Bottas precisou trabalhar bastante para garantir a pole position. O finlandês superou por apenas 0s026 o companheiro de escudeira, George Russell, substituto de Hamilton, que está em isolamento por covid-19.

O holandês Max Verstappen, da RBR, veio logo atrás com o terceiro tempo, apenas 0s056 mais lento do que o pole position. Charles Leclerc, da Ferrari, fez uma bela sessão de treinos e fechou em quarto. Sergio Pérez, da Racing Point, vai ser o quinto na largada deste domingo. Da sexta à décima posições, seguem: Daniil Kvyat (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz Jr. (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lance Stroll (Racing Point).

Andando pela equipe Haas, o brasileiro Pietro Fittipaldi, substituto de Romain Grosjean, ainda se recuperando do gravíssimo acidente no último domingo, não foi bem no Q1 e ficou em 20º lugar.

O GP de Sakhir de Fórmula 1 começa às 13h10 (MS) deste domingo (6) com transmissão pela canal da SPORTV, e um compacto na TV Globo.