Sem Everson, douradense entra na briga pelo gol do Santos

Ivan Storti/Santos FC John, João Paulo e Vladimir são os goleiros do elenco do Santos na volta do Paulistão

O Santos FC não tem mais o goleiro Everson, que pediu rescisão contratual no fim de semana. Sem o ex-titular, a disputa pela posição e preferência do técnico Jesualdo Ferreira está aberta. Na briga, o douradense João Paulo, atleta do clube desde as categorias de base.

Para a partida desta quarta-feira (22), contra o Santos André, na volta do Campeonato Paulista, a tendência é que Vladimir, o mais experiente entre os goleiros do elenco, assuma a vaga. Também formado no clube, Vladimir esteve emprestado para o Avaí-SC nas últimas duas temporadas e retornou no início do ano com a saída de Vanderlei.

Frequentemente relacionado para os jogos do Peixe nas últimas temporadas, João Paulo aparece agora como opção imediata. Nascido em Dourados, o atleta tem 24 anos e contrato com o clube até setembro de 2021, mas a diretoria já sinalizou a intenção de renovar o vínculo.

Outros atletas para o gol são John, 24 anos e contrato até o fim de 2023 e ainda Paulo Mazoti, 20 anos, que tem sido aproveitado no time B. Esse último, porém, tem contrato até o fim de setembro e ainda não foi procurado para discutir a permanência.