São Paulo e Palmeiras ficam no zero em clássico morno no Morumbi

Agência Palmeiras São Paulo chegou a marcar duas vezes, mas teve gols anulados após análise pelo VAR

Nada de gols no Choque-Rei que abriu a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (31), São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Estádio do Morumbi e não passaram de um morno 0 a 0, resultado que mantém o Verdão na liderança isolada com 32 pontos, mas que pode perder vantagem sobre Atlético-MG e Fortaleza-CE e o Tricolor na parte de baixo, com apenas 12 pontos e em 16º lugar.

O jogo

O primeiro tempo do clássico paulista foi marcado pelo equilíbrio. O São Paulo até teve mais volume de jogo, mas o número de finalizações foi o mesmo: cinco para cada lado. Com velocidade e apostando em chegadas pelo lado esquerdo, o Tricolor teve uma boa chance com Marquinhos, que recebeu livre, mas chutou errado. O Palmeiras, com um pouco de dificuldade na saída, assustou em chute por cobertura de Deyverson, que quase surpreendeu Tiago Volpi.

Na marca dos 25, o Tricolor chegou de novo quando Rodrigo Nestor passou para Rigoni finalizar livre na área e balançar as redes. No entanto, a arbitragem apontou impedimento no lance e anulou o gol. Já no final, Marquinhos caiu após disputa com Gustavo Gómez e, na checagem do VAR, o árbitro anulou a marcação do pênalti e o placar seguiu inalterado na etapa inicial.

O ritmo diminuiu no segundo tempo da partida. O Verdão chegou bem em duas oportunidades. Uma com Gustavo Scarpa, aos dez minutos, que arriscou de fora da área e viu a bola sair pela linha de fundo. E outra na marca dos 17, quando Breno Lopes recebeu lançamento e viu Tiago Volpi fazer a defesa. O Tricolor também teve duas chances. Aos 33, Rigoni cobrou falta direto para o gol, e Weverton espalmou. E, aos 43, Reinaldo cobrou falta e viu a bola desviar em Gustavo Gómez antes de entrar – após verificação do VAR, o gol contra foi anulado e o placar seguiu inalterado até o apito final.