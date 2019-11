São Paulo bate Chapecoense e segue firme no G4 do Brasileirão

Twitter Oficial/São Paulo FC Tricolor comemorou quatro vezes, mas apenas três valeram na vitória em Chapecó

A derrota para o Palmeiras no meio de semana é coisa do passado no São Paulo. Neste sábado (2), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, a reabilitação tricolor veio com vitória fora de casa por 3 a 0 sobre a Chapecoense-SC. Bruno Alves, Vitor Bueno e Antony marcaram os gols que garantem o time no G4 independente de outros resultados.

O São Paulo agora tem 52 pontos, três a menos que o Santos, terceiro colocado, e cinco a mais que o Grêmio, que joga neste domingo contra o Internacional e pode, no máximo, seguir na quinta posição se atingir 50 pontos com vitória. A Chape, com 21, ocupa a 19ª posição.

O jogo

Na Arena Condá, o São Paulo saiu na frente logo aos seis minutos de partida. Após falta cobrada por Daniel Alves pela esquerda, Bruno Alves cabeceou direto para o fundo das redes. Atrás no placar, a Chapecoense começou a atacar mais e abriu campo para o Tricolor, que conseguiu fazer o segundo aos 23. Anthony puxou contra-ataque e rolou para Vitor Bueno se livrar de Douglas e do goleiro Tiepo com frieza e ampliar. Mesmo com a desvantagem, a Chape seguiu pressionando, mas viu Tiago Volpi fazer boas defesas para o Tricolor.

No segundo tempo, o time da casa dominou as ações e deu trabalho para Tiago Volpi. Na primeira boa chegada, Renato acertou o travessão. Depois, Volpi pegou os chutes de Arthur Gomes, Elicarlos, Rafael Pereira e Camilo. O Tricolor, em vantagem, ia segurando a pressão da Chape até que voltou a ficar ofensivo. Aos 34, Antony soltou uma bomba de pé esquerdo para ampliar. E, aos 40, Reinaldo cobrou falta da esquerda, e Bruno Alves cabeceou para o fundo das redes, mas estava em posição irregular e o gol não foi validado. Mesmo assim, os visitantes administraram o resultado até o apito final e garantiram os três pontos na rodada.