Santos goleia Grêmio e está na semifinal da Libertadores

Nem o mais otimista torcedor do Santos esperaria uma classificação para semifinal da Copa Libertadores tão tranquila. Na partida de volta das quartas de final, nesta quarta-feira (16), o Peixe, com um começo arrasador, goleou o Grêmio por 4 a 1, gols de Marinho, Laércio e dois de Kaio Jorge, o primeiro na saída do jogo. Taciano descontou quase no fim, definindo o placar.

O Santos agora espera o seu adversário que sai do duelo argentino entre Boca Juniors-ARG e Racing-ARG. Os jogos semifinais acontecem nos dias 6 e 13 de janeiro.

O Jogo

A rede balançou na Vila Belmiro com apenas 11 segundos depois do apito inicial. O Grêmio deu a saída e Jean Pyerre errou recuo para David Braz e deu passe perfeito para Kaio Jorge ganhar do zagueiro na velocidade, driblar Vanderlei e fazer 1 a 0. O Peixe poderia ter aumentado aos dois minutos em contra-ataque que Marinho aproveitou e bateu cruzado, mas Vanderlei defendeu.

Aos 15 minutos, Marinho apareceu de novo e, desta vez, não deu chances para o goleiro gremista. Sandry puxa o contra-ataque pelo meio e abre o jogo para Lucas Braga na esquerda. O atacante arranca, deixa Orejuela para trás e cruza para o camisa 11 chegar batendo de chapa e ampliar o marcador. A melhor chance gremista veio aos 30 minutos. Matheus Henrique tabela com Pepê, domina na entrada da área e bate forte de direita, mas John desvia e a bola bate no travessão antes de sair.

O segundo tempo não teve nada de novo e o Santos continuou a se impor até chegar ao terceiro gol, na base da sorte. Aos oito minutos, Marinho cobrou escanteio baixo, Madson desviou e Kaio Jorge pegou de primeira, mascado. A bola explode no travessão, quica fora do gol, mas pega um efeito e morre na rede, com Vanderlei olhando, atônito. Depois o Santos tratou de controlar a vantagem e o Tricolor teve chance de descontar aos 31 minutos em cobrança de falta de David Braz que John evitou com uma bela defesa.

Na insistência, o Grêmio marcou seu gol. O douradense Ferreira cruzou da direita e Taciano, de cabeça na pequena área, marcou. A esperança de alcançar um milagre, porém, durou pouco. Aos 37, Wagner Leonardo fica com a sobra da bola na grande área, chuta forte de primeira, mas Vanderlei faz uma defesaça. Na sequência da jogada, Jean Mota recebeu na esquerda e cruzou na medida para Laércio, de cabeça, marcar o quarto gol e caracterizar a goleada santista.