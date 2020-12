Santos e Ceará ficam no empate na Vila Belmiro

Twitter Oficial/Santos FC Empate na Vila Belmiro pouco ajudou Santos e Ceará na classificação

Tudo igual na Vila Belmiro neste domingo (27). Em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Ceará-CE fizeram jogo bastante disputado e empataram por 1 a 1. Marinho abriu o placar para o Peixe e Samuel Xavier fez o do Vozão e deixou tudo igual no Litoral Paulista.

O resultado faz o Santos permanecer em oitavo na tabela, com 39 pontos. O Ceará aparece logo atrás, em décimo, com 36 somados.

O jogo

Um gol para cada lado no primeiro tempo na Vila mais famosa do Brasil. Quem pulou na frente foi o Peixe, aos 11 minutos. Dentro da área, Pituca ajeitou para Marinho chegar e, de primeira, mandar a bomba e abrir o placar. Mais tarde, na marca dos 36 minutos, o Vozão puxou contra-ataque em velocidade, Bruno Pacheco cruzou na área para Cléber, que subiu e bateu para defesa de John. Mas, no rebote, Samuel Xavier completou para o fundo das redes e deixou tudo igual.

A segunda etapa continuou quente na Vila. Aos 22, Kaio Jorge recebeu na área e mandou por cima do gol, quase fazendo o segundo do Peixe. O Vozão respondeu aos 23, quando Saulo Mineiro foi na linha de fundo e cruzou para Vina. O atacante cearense entrou de carrinho, mas mandou para fora.

Os últimos minutos foram alucinantes. Aos 48, Marinho partiu para cima de Kelvyn, puxou para linha de fundo e cruzou na cabeça de Bruninho, que cabeceou para fora. Já aos 54, no último lance do jogo, Bruno Pacheco soltou uma bomba e quase virou para o Ceará. Mas, ao som do apito final, Santos e Ceará ficaram no empate em 1 a 1 na Vila Belmiro.