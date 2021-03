Pressionado, Operário enfrenta o Aquidauanense no Morenão

Franz Mendes Ainda sem vencer, Operário sente a pressão por um bom resultado neste domingo

A quarta rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense termina com um duelo de opostos em Campo Grande pelo Grupo A. Neste domingo, 15h, o Operário FC, já pressionado com duas derrotas no início da competição, enfrenta o Aquidauanense FC animado com vitória na última rodada. O confronto, com transmissão ao vivo para todo Estado pela TV Morena, terá arbitragem de Paulo Henrique Salmázio, auxiliado por Sérgio Alexandre da Silva e Edson Campos Mendonça.

Estrear no Estadual com tropeços definitivamente não estava nos planos do técnico Glauber Caldas, do Operário. As derrotas para Dourados AC por 2 a 1 e para o EC Águia Negra por 4 a 3 já coloca o treinador pressionado no terceiro jogo. Sem pontuar, a vitória no Estádio Morenão neste domingo passou a ser fundamental para colocar o time no bolo por classificação. Iria aos três pontos e com ainda um jogo para fechar o primeiro turno, o que não teria o adversário. Não vencer, porém, pode fazer com que a pressão se torne insuportável.

Do lado azul, os ares são mais respiráveis. A derrota na estreia para o Dourados ficou para trás com os bons resultados seguintes. O Aquidauanense empatou com o Águia Negra em 1 a 1 fora de casa e venceu o Novo FC, por 1 a 0, no Noroeste. Com quatro pontos é o terceiro colocado e um bom resultado é garantia de fechar o turno na zona de classificação, mesmo sendo esse seu último jogo nesta etapa.

Grupo A

Na chave, um outro jogo acontece neste domingo. No Estádio Douradão, o Dourados recebe o Águia Negra. Antes desses jogos, o DAC lidera com nove pontos, o Águia tem cinco e o Aquidauanense quatro, fechando o G3. Novo soma apenas um e o Operário não pontuou. Após essa rodada, faltará apenas o confronto entre Operário e Novo no próximo domingo (28) para fechar o primeiro turno.