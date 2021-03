Prazo para recorrer às inscrições indeferidas do Bolsa atleta termina esta semana

Tamanho do texto

Chico Ribeiro/Portal MS Candidatos indeferidos tem até cinco dias úteis para recorrerem

Termina na próxima sexta-feira (26), o prazo para os candidatos à bolsa atleta que tiveram as suas inscrições indeferidas, recorrerem da decisão. Conforme edital publicado na edição da última sexta-feira (19) do Diário Oficial do Estado, 150 inscrições foram indeferidas e 534 deferidas.

Para recorrer a decisão o candidato deve protocolar o pedido de recurso por e-mail, no endereço bolsafundesporte@gmail.com em formato PDF. Também é possível solicitar o recurso por meio postal, basta enviar para o endereço Fundação, o destinatário deve ser: Fundação de Desporto e Lazer de MS – Fundesporte (Cogeb).

Conforme a Fundesport, foram realizadas 684 inscrições. A categoria com maior número de inscritos foi a Estudantil 286. Na categoria técnico 1 foram realizadas 42 incriçoes para concorrer a 15 vagas e para a modalidade técnico II, foram 33 inscritos, também para 15 vagas.

Vale ressaltar que a data da postagem não poderá ultrapassar o prazo estabelecido para recurso.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas por meio do canal de comunicação da Fundesporte, basta entrar em contato pelo telefone (67) 3323-7225 ou mandar uma mensagem via WhatsApp. A Sede da Fundesporte, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778 (Bloco 4), Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS), CEP: 79.031-001. O endereço eletrônico para envio de recursos é: bolsafundesporte@gmail.com.