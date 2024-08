Parceria ensina futebol de mesa a alunos do IFMS em Campo Grande

Rogério Vidmantas

Divulgação Alunos do IFMS acompanham demonstração de futebol de mesa

Uma parceria vai levar gratuitamente a prática do futebol de mesa para estudantes do ensino médio integrado à educação profissional em Campo Grande. A Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems) e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - campus Campo Grande, somam esforços para implantar a nova modalidade no local. O objetivo é tornar o futebol de mesa uma opção de esporte sadia e inclusiva aos mais de mil alunos matriculados na unidade.

Um acordo de cooperação técnica entre as entidades foi assinado pelo presidente da Fefumems, Hélder Rafael Regina Nunes Dias, e pela reitora do IFMS, Elaine Borges Monteiro Cassiano. A primeira demonstração do esporte foi realizada no último dia 20 de agosto e marcou o pontapé inicial do projeto.

Por meio da parceria, o IFMS irá ceder espaço para a prática do futebol de mesa e divulgar a modalidade junto aos alunos e professores, bem como apoiar os estudantes a participarem do projeto. A Fefumems irá promover demonstrações do esporte, formar turmas e ministrar cursos gratuitos, além de oferecer capacitação aos professores de Educação Física da instituição. Atletas federados e com experiência em competições nacionais ficarão responsáveis pelo ensino das regras oficiais do futebol de mesa no IFMS.

Para auxiliar a execução do projeto, a Fefumems realizou a doação de duas mesas oficiais e quatro times completos, além de bolas, traves e palhetas. Os materiais ficarão à disposição da comunidade escolar do IFMS para aulas e treinamentos.

"Espera-se, como resultado, ao final do ciclo de aprendizagem, despertar o interesse dos estudantes do IFMS e efetivamente capacitá-los para a prática do futebol de mesa, ampliando o rol de atividades esportivas sob seu domínio. Outro resultado esperado é torná-los propagadores deste desporto no âmbito de suas relações sociais", destacou o presidente da Fefumems, Hélder Rafael.

Benefícios do futebol de mesa

O futebol de mesa contribui para a manutenção e o desenvolvimento da coordenação motora, o equilíbrio, a postura, o raciocínio lógico, as habilidades estratégicas, a orientação espacial e a psicomotricidade de seus praticantes. Além disso, o futebol de mesa oferece o que muitas atividades da era moderna - tais como videogames, computadores, internet e celulares - deixaram para trás, ou seja, o encontro entre as pessoas, as relações sociais, a integração e a convivência.