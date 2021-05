Palmeiras fecha primeira fase da Libertadores com goleada sobre Universitário

Agência Palmeiras Palmeiras aproveitou fragilidade do adversário para fazer maior placar da história do Allianz Parque

Fim da primeira fase da Libertadores e o Palmeiras, desta vez, não terminou com a melhor campanha, como aconteceu nas últimas três edições, mas foi o segundo. Nesta quinta-feira (27), pela sexta e última rodada, o Verdão optou por um time misto contra o Universitario-PER e, mesmo assim, goleou por 6 a 0, o maior resultado no Allianz Parque. Matias Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony (duas vezes) fizeram os gols do time paulista, que jogou desde o primeiro tempo com um jogador a mais.

O Palmeiras terminou na liderança do Grupo A, com 15 pontos, um a menos que o Atlético-MG, melhor campanha. O Universitario, com quatro, acabou na lanterna. No outro jogo da chave, o também classificado Defensa y Justicia empatou por 1 a 1 com o Independiente Dell Valle, que, em terceiro, vai disputar a Copa Sul-Americana.

Gols

A missão do Palmeiras na partida no Allianz Parque foi facilitada com a expulsão de Quintero logo aos 20 minutos do primeiro tempo, após acertar a cabeça do goleiro Weverton em uma disputa de bola. Mesmo assim, o Verdão só abriu o placar aos 44 minutos, com o ala Matias Viña aparecendo na área como um atacante para completar o lance. Três minutos depois, Zé Rafael ganhou uma disputa com a zaga e bateu na saída do goleiro para ampliar.

O Palmeiras aumentou o ritmo na etapa final. Aos cinco, marcou com Wesley, mas o auxiliar viu impedimento e anulou o lance. Quatro minutos depois, Gustavo Gómez aproveitou rebote de chute de Viña e, da entrada da área, bateu no canto para fazer 3 a 0. Aos 14, virou goleada. Após linda jogada de Scarpa pela direita, a bola sobrou para Willian completar para o gol. Com muita facilidade, o Palmeiras chegou ao quinto gol aos 31 minutos. Matías Viña cruzou, Gabriel Menino desviou de cabeça, e Rony, que havia entrado minutos antes, completou para as redes. O camisa 7 ainda aproveitou um erro da defesa para fazer 6 a 0 e fechar a goleada verde.