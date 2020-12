Palmeiras enfrenta Libertad por lugar na semifinal da Libertadores

Agência Palmeiras Abel Ferreira, recuperado da covid-19, retorna ao comando do Palmeiras

Noite de decisão para o Palmeiras na Copa Libertadores. Pela rodada de volta das quartas de final, o Verdão recebe o Libertad-PAR em São Paulo para seguir em busca do título que não conquista desde 1999. Para o duelo, a melhor notícia é o retorno de Abel Ferreira ao banco de reservas, recuperado da covid-19. O treinador perdeu os duelos contra o Santos e Bahia-BA, pelo Campeonato Brasileiro, e o empate em 1 a 1 no jogo de ida pela competição continental, em Assunção.

Com o resultado no primeiro jogo, o vencedor desta terça-feira (15), às 20h30 (MS), no Allianz Parque, avança para a semifinal. O Palmeiras começa beneficiado pelo empate sem gols. Um novo 1 a 1 leva a disputa para os pênaltis e empate com placar de 2 a 2 ou mais favorece o time paraguaio pelo saldo qualificado.

Agência Palmeiras Gabriel Menino e Zé Rafael devem ser titulares contra o Libertad

Para partida, Abel Ferreira tem três desfalques certos. Ainda se recuperando de contusão, o volante Patrick de Paula e o atacante Luíz Adriano seguem fora do time. Outro que não joga é o meia Lucas Lima, expulso no jogo anterior e cumpre suspensão automática. Uma provável escalação do Palmeiras no confronto é Weverton no gol; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Matias Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony e Willan (Gustavo Scarpa).

O classificado entre Palmeiras e Libertad enfrenta na semifinal quem avançar entre River Plate-ARG e Nacional-URU. No primeiro jogo, o time argentino venceu por 2 a 0 e leva boa vantagem para a volta, nesta quarta (16), em Montevidéu.