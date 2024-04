Operário bate DAC, reverte vantagem e conquista título sul-mato-grossense

Rogério Vidmantas

Capital News



Anderson Ramos/Capital News Festa dos jogadores do Operário com torcedores para levantar a taça e comemorar o 13º título estadual

O Campeonato Sul-Mato-Grossense é, pela 13ª vez, alvinegro. Neste domingo (21), pelo jogo de volta da fase final, o Operário reverteu a vantagem conquistada pelo Dourados AC na ida e voltou a ser campeão estadual. Depois de perder por 1 a 0, o Galo precisava de uma vitória por dois gols de vantagem e foi o que conseguiu, batendo o adversário por 3 a 1, gols de Matheus Bidick, Pedrinho e Matheus Freire, com Nonato descontando no fim. A partida foi acompanhada por 2.926 torcedores, entre pagantes e não-pagantes, com renda de R$ 51.960,00.

Com o título, o Operário conquista o direito de representar o Mato Grosso do Sul em competições nacionais de 2025 como a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, além da regional Copa Verde. O vice DAC disputa pela primeira vez a Copa do Brasil.

Anderson Ramos/Capital News Matheus Bidick ganhou da marcação, bateu sem chances para o goleiro e fez o primeiro gol do Galo

Gols

A partida no Estádio Jacques da Luz começou com ritmo de final, com duas equipes se estudando e o Dourados, em vantagem buscando manter o adversário longe da sua área e, eventualmente arriscando nos contra-ataques. E conseguiu até os 30 minutos ter esse controle, mas um vacilo na marcação deu a chance para o Operário marcar em sua primeira grande chance. Em um chute do zagueiro Fell, a bola chegou na intermediária adversária, João Teixeira não conseguiu o corte e a bola sobrou para Matheus Bidick avançar e bater sem chances para Léo Lopes, fazendo 1 a 0.

Anderson Ramos / Captial News Atacante Pedrinho fez o segundo e um belo gol na final do estadual

A partir do gol, o controle que o DAC tinha sobre a partida acabou e, na empolgação, o Galo foi em busca do segundo gol que reverteria a vantagem. Aos 39 minutos, em boa trama pela esquerda, Rian Moraes rola para Bambelo que fez o cruzamento. Na área, Pedrinho se antecipou à João Teixeira e fez o desviou que tirou o goleiro na jogada e ampliou para 2 a 0, placar do primeiro tempo.

No segundo, o DAC voltou com mudanças e, em alguns momentos tentou pressionar em busca do gol que levaria a disputa, pelo menos, para os pênaltis. Só não contava com o goleiro Elisson, seguro nas traves. Aos 24 minutos, por exemplo, Luan cruzou pela direita e Túlio Renan, em uma das poucas bolas que a zaga operariana não ganhou, cabeceou com precisão, no canto, mas o goleiro operariano evitou gol certo com bela defesa.

E, mais uma vez, no momento em que o adversário estava melhor, o Galo foi cirúrgico e marcou o gol que consolidou o título. Aos 35 minutos, Fernandinho fez a jogada pela esquerda e cruzou por baixo. A bola passou por Jhonny e chegou a Matheus Freire que, na entrada da área, mandou chute certeiro, no canto esquerdo de Léo Lopes, marcando o terceiro. Nos acréscimos, Luan foi expulso e, mesmo com dez, o DAC descontou com Nonato, que desviou de cabeça cruzamento de Padilha. Mas nada que colocasse em risco a festa operariana por mais um título sul-mato-grossense.