Na despedida de D'Ale, Inter vence Palmeiras e toma lugar no G4

Twitter Oficial/SC Internacional Vitória sobre o Palmeiras foi o último jogo de D'Alessandro pelo Inter

Em confronto direto pelo G4 do Campeonato Brasileiro, o Internacional levou a melhor diante do Palmeiras, na noite deste sábado (19). No Beira-Rio, pela 26ª rodada, o Colorado fez valer o mando de campo, venceu o por 2 a 0 e pulou para a quarta posição, com 44 pontos. Já o Verdão tem 41 e caiu para o sexto lugar. A partida marcou a despedida do argentina D’Alessandro, após mais de 12 anos defendendo a camisa do Inter.

O jogo

Inter e Palmeiras fizeram um primeiro tempo de poucas chances no Beira-Rio. Mas o time da casa precisou de apenas uma oportunidade para abrir a contagem. Aos dez minutos, após cruzamento na área, Dourado testou firme, Weverton fez a defesa, mas no rebote Edenílson apareceu para estufar as redes e fazer 1 a 0. O Colorado ainda chegou com perigo mais uma vez, em finalização de Thiago Galhardo, aos 23. A partir daí, o Palmeiras passou a ter mais a bola, mas não conseguiu furar o bom bloqueio adversário.

Depois das conversas nos vestiários, o Verdão voltou melhor para a etapa complementar. Com menos de um minuto, Gabriel Menino pegou uma sobra dentro da área e bateu cruzado dando trabalho à defesa colorada. Na sequência, Viña também assustou para os visitantes. Já aos 16, Galhardo chegou de novo para o Inter, mas mandou para fora.

Cinco minutos depois, o Palmeiras por pouco não empatou a partida, após cruzamento rasteiro de Mayke, que viu Cuesta na tentativa de afastar, carimbar o próprio travessão. Os paulistas seguiram pressionando, enquanto o Internacional esperava por uma bola, que veio aos 37 minutos. Em contra-ataque mortal, Yuri Alberto saiu em velocidade, invadiu a área e com muita categoria tocou por cima do goleiro, fechando o placar em 2 a 0.