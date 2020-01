Morenão está liberado para o Campeonato Estadual de Futebol

A. Ramos/Capital News Estádio Pedro Pedrossian (Morenão)

Foi liberado pelo Ministério Público Estadual (MPMS), o estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, para as partidas do Campeonato Estadual de Futebol 2020. Anúncio foi realizado nesta sexta-feira (23), após a análise dos laudos de engenharia, segurança, incêndio e pânico e vigilância sanitária.

Foi liberado o setor de arquibancadas e para receber no máximo 13 mil torcedores. Para garantir a abertura do estádio com segurança para os torcedores, foram feitas diversas melhorias como o recapeamento do asfalto em frente ao estádio, implementação de um sistema de monitoramento de câmeras, troca de guarda-corpos, extintores, iluminação de emergência, limpeza dos banheiros e vestiário dos atletas e a desocupação da sala dos árbitros, que estava com entulhos.No caso do documento emitido pelos bombeiros, a indicação foi para a abertura para um público de até 13 mil pessoas.



O anúncio foi dado pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos. Conforme a programação a primeira partida no estádio da Capital será no dia 1º de fevereiro, às 15 horas, entre Esporte Clube Comercial, de Campo Grande, e Esporte Clube Águia Negra, de Rio Brilhante.