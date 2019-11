Flamengo faz dois, vacila e cede empate ao Goiás no Serra Dourada

Alexandre Vidal/CR Flamengo Líder Flamengo abriu vantagem de dois gols, mas o Goiás teve força para buscar o empate

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com um resultado fora do comum: o Flamengo não venceu. Nesta quinta-feira (31), o líder da competição foi à Goiânia e ficou no empate em 2 a 2 com o Goiás-GO. A vitória esteve nas mãos rubro-negras ao abrir vantagem com gols de Gabriel e Rodrigo Caio já no segundo tempo, mas Rafael Moura e Michael, já nos acréscimos, igualaram o placar.

Ainda com larga vantagem na liderança, o Flamengo viu sua vantagem sobre o Palmeiras cair de dez para oito pontos, faltando agora nove rodadas para terminar o campeonato, ou seja, 27 pontos em disputa. O Goiás, com 39, aparece na décima posição.

O jogo

O Serra Dourado estava lotada e, mesmo jogando fora de casa, o Flamengo começou melhor a partida diante do Goiás, com mais de posse de bola e com chances mais efetivas de gol. A melhor delas foi com Pablo Marí, aos quatro minutos, que desviou de cabeça na trave após Everton Ribeiro cobrar escanteio. O Esmeraldino também teve boas finalizações, como no desvio de Fábio Sanches, que passou rente à trave.

Se o jogo foi para o intervalo sem gols, a etapa final foi bem diferente. Logo aos nove minutos, instantes após desperdiçar boa chance para o Flamengo, Gabriel Barbosa não deixou passar a nova oportunidadee balançou as redes. Após escanteio, Rodrigo Caio desviou de cabeça, e o goleiro Tadeu deu rebote para o artilheiro do Brasileirão fazer 1 a 0. Depois, aos 17, em jogada parecida, o Fla ampliou. Bruno Henrique desviou após escanteio, e Rodrigo Caio chutou para fazer 2 a 0.

O Goiás foi buscando espaço e conseguiu diminuir aos 31, após Rafael Moura receber cruzamento de Michael e mandar para o fundo das redes. A pressão do Verdão seguiu e, aos 39, o goleiro César acabou sendo expulso ao chutar Yago Felipe para tentar parar o lance. Com um a menos, o líder do Brasileirão viu o time da casa conseguir o empate aos 49, com Michael, fechando o jogo em 2 a 2.

Outros jogos

A rodada foi encerrada com outros três jogos. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Bahia-BA por 1 a 0, gol de Carlos Sánchez. No Estádio Nilson Santos, o Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, gols de Cacá e Ederson e deixou a zona de rebaixamento. No Beira-Rio, Internacional e Athletico-PR empataram em 1 a 1, gols de Rodrigo Lindoso e depois empate de Rony.