Em vantagem, Palmeiras decide vaga na final da Libertadores com River Plate

Agência Palmeiras Técnico Abel Ferreira tem uma mudança no meio campo para jogo decisivo

Chegou a hora do Palmeiras fazer valer a excelente vitória conquistada na Argentina semana passada. Neste tarça-feira (12), o Verdão enfrenta o River Plate-ARG pela partida de volta da semifinal da Copa Libertadores e tem boa vantagem para voltar a decidir o título após 20 anos. Como venceu a ida por 3 a 0, pode perder por até dois gols de diferença que se classifica para a final. O River precisa devolver o placar para levar a disputa para os pênaltis ou fazer pelo menos quatro gols para avançar direto.

Para a partida no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira tem um desfalque certo entre os titulares. O volante Patrick de Paula levou o terceiro cartão amarelo no jogo passado e cumpre suspensão automática. Sua vaga deve ser ocupada por Zé Rafael ou mesmo pelo zagueiro Emerson Santos, aumentando a proteção ao sistema defensivo. O zagueiro Luan, que não jogou na Argentina, está recuperado de lesão na região lombar e deve atuar ao lado de Gustavo Gómez.

Nas demais posições, o time deve ser o mesmo da partida de ida, com Weverton no gol; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos) e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

Se avançar, o Palmeiras joga a decisão da Libertadores em jogo único no dia 30 de janeiro, sábado, no Estádio do Maracanã. O adversário sai do confronto entre Santos e Boca Juniors-ARG. Na partida de ida empate sem gols em Buenos Aires e a volta acontece nesta quarta (13), às 18h15 (MS), na Vila Belmiro.