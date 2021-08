Em corrida cheia de surpresas, Ocon vence GP da Hungria de F1

Twitter Oficial/Fórmula 1 Ocon conquistou primeira vitória e Alonso teve a melhor posição na temporada

O Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, neste domingo (1º), pode ter sido tudo, menos monótono e previsível. Quem apostava em Max Verstappen ou Lewis Hamilton viu uma improvável vitória de Esteban Ocon, da Alpine, terminar na primeira posição no Circuito de Hungaroring (veja abaixo). A prova foi mudada na largada graças a acidente provocado por Valtteri Bottas, que fez Hamilton e Verstappen perderem várias posições.

Antes da largada, uma chuva fez os pilotos abandonarem estratégias e largaram com pneus intermediários. Após as luzes vermelhas se aparem, disputa por posições acabou em acidente provocado por Bottas que tirou, além do próprio, Charles Leclerc, Lance Stroll, Sergio Pérez, Lando Norris da disputa.

A confusão fez Hamilton cair para 14ª posição e fazer corrida de recuperação para terminar em terceiro. Verstappen não deu tanta sorte e chegou apenas na décima posição. Carlos Sainz, da Ferrai, foi o segundo. Fernando Alonso, também da Alpine, fez boa corrida e terminou em quinto.

Com o resultado, Lewis Hamilton conseguiu retomar a liderança na classificação do campeonato de pilotos. O heptacampeão soma 192 pontos contra 186 de Verstappen. No Mundial de Equipes, a Mercedes superou a RBR e ocupa a ponta da tabela com 300 pontos, dez a mais que a rival.

A Fórmula 1 encara uma pausa de verão até a 12ª etapa da temporada 2021 no GP da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps, em 29 de agosto.