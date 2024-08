Dorival Júnior convoca Seleção com primeira vez de Estevão e Luiz Henrique

Rogério Vidmantas

Rafael Ribeiro/CBF Técnico Dorival Júnior e diretor Rodrigo Caetano anunciam convocação da Seleção na sede da CBF

A Seleção Brasileira tem novidades para os próximos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Os atacantes Luiz Henrique, do Botafogo, e Estevão, do Palmeiras, foram chamados pela primeira vez para vestir a camisa principal do Brasil. O técnico Dorival Júnior anunciou, nesta sexta-feira (23), a lista de convocados da para as próximas duas rodadas da competição.

O Brasil enfrentará o Equador no dia 6 de setembro, no Couto Pereira, e o Paraguai, no dia 10, no Defensores del Chaco, em Assunção. Os treinamentos em Curitiba serão feitos no CT do Caju, do Athletico Paranaense. O presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, será o chefe da delegação nos dois jogos.

O confronto diante dos equatorianos marcará o retorno da Seleção à Curitiba após 21 anos. A última partida na capital paranaense foi disputada em novembro de 2003, quando o time comandado pelo treinador do Tetra, Carlos Alberto Parreira, empatou com o Uruguai em 3 a 3, no Pinheirão, pelas Eliminatórias para o Mundial de 2006.

O Brasil ocupa a sexta colocação da tabela, com sete pontos. Os compromissos contra Equador e Paraguai serão os primeiros de Dorival pelas Eliminatórias desde que assumiu a Seleção em janeiro deste ano. De lá para cá, esteve à frente da equipe nos amistosos com Inglaterra e Espanha, em março, e durante a Copa América, nos meses de junho e julho.

Rafael Ribeiro/CBF Atacante Estevão, do Palmeiras, é chamado pela primeira vez para Seleção principal

Confira a lista completa de convocados:

Goleiros

Alisson - Liverpool

Bento - Al-Nassr

Ederson - Manchester City

Laterais

Danilo - Juventus

Yan Couto - Borussia Dortmund

Guilherme Arana - Atlético Mineiro

Wendell - Porto

Zagueiros

André Beraldo - Paris Saint-Germain

Éder Militão - Real Madrid

Gabriel Magalhães - Arsenal

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Meio-Campistas

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle

Gerson - Flamengo

João Gomes - Wolverhampton City

Lucas Paquetá - West Ham

Rodrygo - Real Madrid

Atacantes

Endrick - Real Madrid

Estevão - Palmeiras

Luiz Henrique - Botafogo

Pedro - Flamengo

Savinho - Manchester City

Vinicius Júnior - Real Madrid