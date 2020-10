De virada, Santos vence o Goiás após três empates

Twitter Oficial/Santos FC Marinho, cobrando pênalti, marcou o primeiro gol da virada do Santos

A vitória voltou a aparecer para o Santos depois de três empates seguidos no Campeonato Brasileiro. Pela 13ª rodada, em Goiânia, o Peixe venceu o Goiás-GO por 3 a 2, de virada. Vinicius abriu o placar para o time esmeraldino, Marinho, Pará e Marcos Leonardo viraram e Victor Andrade diminuiu.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 20 pontos e pulou para a sexta posição. Já o Esmeraldino é o lanterna, com nove pontos e três jogos a menos.

O jogo

O Goiás não quis saber de esperar e balançou as redes logo na primeira oportunidade. Keko recebeu lançamento, dominou e cruzou para Vinícius fazer o desvio certeiro, aos quatro. Mas a vantagem esmeraldina durou até os 18 minutos, quando Marinho de pênalti deixou tudo igual no Hailé Pinheiro. A igualdade animou o jogo. Sandro arriscou para o time da casa, enquanto Diego Pituca respondeu para o Santos. Já na marca dos 33, o Peixe passou a ter um jogador a menos após expulsão de Arthur Gomes.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu em ritmo acelerado e mesmo em desvantagem numérica, os visitantes chegaram a virada. Pará, aos oito, recebeu já dentro da área e fez o cruzamento, a bola desviou no meio do caminho e foi morrer no fundo das redes, virando o placar.

Aos 13 minutos, mais um cartão vermelho dessa vez para David Duarte, do Goiás. No 10 contra 10, o Santos fez o terceiro. Madson recebeu de Pará e colocou a bola na área para Marcos Leonardo emendar a finalização direto para o gol, aos 31. Fazendo valer a Lei do Ex, Victor Andrade descontou para o Goiás, mas a reação parou por aí.