CSA empata com Figueirense e Cuiabá agradece

R.Pierre/AGIF/CBF Jogo sem gols manteve CSA no G4 e Figueirense na zona de rebaixamento

O Cuiabá-MT está garantido no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro graças à sua vitória no confronto direto contra o Juventude-RS na última terça-feira (5), mas a terceira posição foi segura com um resultado favorável nesta sexta (8) na sequência da rodada. Em Florianópolis, o CSA-AL visitou o Figueirense-SC e ficou no 0 a 0.

Com o ponto conquistado, o time alagoano se mantém no G4, na quarta posição, com 52 pontos, junto com o Juventude, quinto, e ambos com dois pontos a menos que o Dourado, que soma 54, mas que levaria desvantagem nos critérios de desempate em relação aos dois concorrentes. A igualdade deixa o Figueirense na zona de rebaixamento, agora com 36 pontos.

O Jogo

Brigando em lados opostos da tabela, Figueirense e CSA protagonizaram um início de jogo equilibrado no Orlando Scarpelli. Jogando em casa e lutando contra o Z-4, o Figueirense teve a primeira chance, aos dez minutos, em finalização de Diego Gonçalves. Do outro lado, buscando o acesso à Série A, o Azulão assustou com Rodrigo Pimpão, aos 12, e Paulo Sérgio, aos 13, ambos pararam nas mãos do goleiro Rodolfo Castro. Na sequência, o Alvinegro voltou ao ataque com Diego Gonçalves e dessa vez Matheus Mendes evitou o gol. Enquanto, já aos 39 minutos, Rafael Bilu chegou para o CSA, mas mandou por cima da meta adversária.

Depois do intervalo, o jogo perdeu intensidade. Cleberson, aos nove, levou perigo para o Azulão. A resposta do time da casa veio só na marca dos 29 e novamente com Diego Gonçalves. Já aos 37, a equipe alagoana teve uma última oportunidade com Cedric, mas não conseguiu tirar o zero do marcador.