Cruzeiro bate Vitória e segue corrida para alcançar G4 da Série B

A situação do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro em relação ao acesso ainda é complicada, mas o time do técnico Luis Felipe Scolari segue buscando recuperação. Nesta sexta-feira (11), pela 28ª rodada, a Raposa foi à Salvador e venceu o Vitória-BA por 1 a 0, gol do zagueiro Ramon no fim do primeiro tempo.

Com o resultado, a equipe mineira segue na 11ª posição da tabela, agora com 38 pontos, a seis do G4. Já o Rubro-Negro aparece na 14ª colocação, com 33 somados.

O jogo

Jogando no Estádio Barradão, o Rubro-Negro conseguiu ter superioridade na posse de bola e finalizar mais no primeiro tempo. Mas quem abriu o placar e largou na frente foi o Cruzeiro. Na marca dos 44 minutos, Machado cobrou escanteio na área. Ramon foi lá no alto, se antecipou à marcação e cabeceou no canto direito para abrir o placar e colocar a equipe mineira em vantagem.

Logo na volta do intervalo, aos quatro, Rafael Sobis ajeitou para Arthur Caíke, que por sua vez recebeu e soltou uma bomba de fora da área. Só que o goleiro Yuri saltou bem e evitou o que poderia ter sido o segundo da Raposa. A situação do Vitória se complicaria um pouco mais aos 25 minutos. Lucas Cândido cometeu falta em Giovanni, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Leão com um jogador a menos.

O Rubro-Negro tentava reagir, mas esbarrava na boa marcação do Cruzeiro. Explorando os contra-ataques, a Raposa partiu com Wellinton aos 46, que recebeu no meio, conduziu livre e entrou na área. Ao limpar o goleiro Yuri, perdeu o ângulo e mandou para fora, mas nada que impedisse a vitória azul.