Covid-19 cancela partida entre Chapecoense e Avaí pelo Catarinense

Márcio Cunha/Chapecoense Na ida, Chapecoense venceu por 2 a 0 na Arena Condá e volta seria na Ressacada

O Campeonato Catarinense foi retomado na última quarta-feira (8) com quatro jogos, mas já tem partida suspensa por causa de contaminação pelo novo coronavírus. O governo de Santa Catarina anunciou neste sábado (11) o cancelamento do jogo Avaí x Chapecoense, que ocorreria neste domingo (12), na Ressacada, em Florianópolis, pelas quartas de final. O motivo foi a confirmação de que 14 componentes de uma das equipes que testaram positivo para covid-19.

A Chape soltou comunicado em site oficial neste sábado, relatando que alguns jogadores e membros da comissão técnica também testaram positivo para a covid-19 na terça-feira (7), mas não especificou quantos e nem os nomes dos infectados.

A testagem ocorreu antes da partida contra o mesmo Avaí, no primeiro jogo das quartas de final do campeonato, vencida pelo time de Chapecó por 2 a 0. Ou seja, jogadores e membros da comissão técnica da equipe avaiana também tiveram contato com os infectados.

Domingo

Apesar do cancelamento de Avaí e Chapecoense, três jogos do Campeonato Catarinense ocorrerão neste domingo (12): Marcílio Dias x Criciúma, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí; Figueirense x Juventus, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis; e Brusque x Joinville, no Augusto Bauer, em Brusque. Todas as partidas são válidas pelas quartas de final da competição.